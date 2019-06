Bertram, Ferencz Bartocci nuovo direttore generale

La Bertram Derthona annuncia il suo nuovo direttore generale. La notizia dell’accordo tra il club bianconero e il dirigente marchigiano era già nota da diversi giorni. Ora è anche ufficiale. 48 anni, di Macerata, Bartocci ha un curriculum lungo e importante nel basket italiano: Fabriano, Montegranaro, Veroli, Brescia, Ferentino, Bergamo. Ultimo incarico quello di direttore generale della Fiat Torino Auxilium. Giornalista sportivo prima che dirigente sportivo, è diplomato in Scienze della Comunicazione.

Marco Picchi, ad di Bertram Derthona lo accoglie così. "Voglio dare a Ferencz Bartocci il più caloroso benvenuto da parte di tutta la grande famiglia che è il Derthona Basket. Sono certo che la sua professionalità, le sue conoscenze e il suo profilo umano saranno imprescindibili nel processo di crescita della struttura societaria che ci prefiggiamo di raggiungere nei prossimi anni».

L’accordo con Bartocci, che sostituisce nell’organigramma dei Leoni Gianluca Petronio, sarà operativo dal primo luglio.

Queste le prime parole del neo dirigente bianconero. "Sono molto contento di proseguire l’avventura nel basket in una società ambiziosa nella quale si può parlare di programmazione. Questo è possibile grazie ai dirigenti e agli sponsor che credono in un progetto che vuole radicarsi nel territorio e fare conoscere le potenzialità di Tortona attraverso la pallacanestro. Si tratta di una città dove c’è grande passione: questo è il primo presupposto per iniziare a lavorare nel migliore dei modi e cercare davvero di costruire una bella favola"