Novipiù, per Fabio Valentini inizia il sogno azzurro

Fabio Valentini, 20 anni, playmaker della Junior Casale, convocato per il raduno della Nazionale Under 20. Una convocazione molto importante perché preparatoria agli Europei di categoria che si giocheranno a Tel Aviv, in Israele, dal 13 al 21 luglio. Valentini è stato scelto da coach Andrea Capobianco tra i 16 giocatori che si giocheranno la convocazione (saranno 12 i prescelti). Nello staff della nazionale anche Marco Ramondino, ex allenatore di Valentini a Casale e attuale coach della Bertram Tortona. I giocatori si troveranno al raduno che comincerà mercoledì prossimo (e fino al 18 giugno) prima a Roseto e successivamente al Torneo di Domegge di Cadore. In questa seconda sede si svolgerà il Torneo Internazionale con Germania, Grecia e Slovenia. Tutto il mondo Junior si augura che Fabio possa seguire le orme di un altro rossoblù, Davide Denegri, vice campione del mondo Under 20 nel 2017. Agli Europei l’Italia giocherà nel Girone B con Serbia, Ucraina e i padroni di casa di Israele.