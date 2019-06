In B va Trecate, Zimetal Alessandria resta in C

In serie B va Trecate. Zimetal Alessandria resta in C Gold. Non ci sarà gara5 al PalaCima, la serie di finale si esaurisce a Trecate, terzo stop in una settimana per una squadra che, in campionato, ha perso solo due volte (e una proprio contro la formazione che l'ha eliminata in finale). Più ancora che il terzo ko consecutivo, pesa il primo, in gara2, al PalaCima, una partita a tratti dominata, ma subendo tre bombe nel finale, soprattutto concedendo la possibilità di tirare, oltre alla sorte non dalla parte degli alessandrini. Sette giorni fa avrebbe dovuto essere 2-0, invece anche la gestione non impeccabile degli ultimi secondi, e un pizzico di fortuna per Trecate, hanno rimesso il confronto sull'1-1, il punteggio più pericoloso con due impegni esterni di fila. Nell'ultimo confronto non basta alla Zimetal il risveglio, tardivo, nell'ultimo quarto, soprattutto dopo aver consegnato il terzo nelle mani dei padroni di casa. Troppo ampio il margine, la rimonta si ferma a -6. Il 39-33 all'intervallo è punteggio ancora aperto, molto meno il 54-39 dopo 30'. Trecate con un vantaggio massimo addirittura di 19, e ci sono altri numeri che raccontano il successo della promozione. Ad esempio i 30 punti in area, contro 14 degli alessandrini, che hanno il solo Lemmi in doppia cifra (13) e la miseria di 3 punti da Markus e solo 7 da Kuvekalovic, che dopo l'avvio spumeggiante nel primo atto della finale, si è spento. Un sogno che sembrava realtà e, invece, è svanito: la squadra più forte, e meglio costruita, fallisce l'ultimo assalto. E adesso? Si ripartirà per provarci nella prossima stagione? A caldo non ci sono ancora risposte. Solo amarezza e rabbia

TRECATE - ZIMETAL 63-57 (25-20, 39-33, 54 - 39)

Trecate: Tannoia 14, Peroni 8, Appendini 1, Sanlorenzo 4, Negri 16, Bernardi 6, Romano 8, Bottacin 3, Cedrati 3. All.: Gambaro

Zimetal: Malagutti 9, Kuvekalovic 7, Sindoni 2, Riva 3, Pavone 8, Gay 4, Markus 3, Facchino 8, Lemmi 13. All.: Vandoni