Addio a Francesco Scotti, un amico dell'atletica

“Oggi è un giorno triste per il mondo dell’atletica alessandrina. Perché Francesco Scotti non è più con noi, ha scelto di iniziare una lunga corsa e noi restiamo qui a salutarlo”. ‘Cesco’ (nella foto il quarto in piedi da sinistra, il più alto) per tutti è stato molto più del custode del campo scuola. “Francesco sapeva tutto di noi frequentatori della pista - racconta Mara Scagni - per oltre trent’anni ha seguito tutte e tutti, conosceva i nostri risultati, partecipava ai successi e ai momenti meno belli. Un organizzatore e un coordinatore perfetto”. Francesco Scotti, 82 anni, era pronto a partecipare anche ai prossimi festeggiamenti per i 30 anni della staffetta Cantalupo Ligure - Riazan, di cui si era occupato nel 1989. “Era stato con noi per il 25°, nel libro che che celebra il trentennale purtroppo avremo solo un ricordo della bellissima persona che era”. Il rosario sarà recitato oggi, alle 19, nella parrocchia di Spinetta, dove domani, sabato, alle 10, sarà celebrato il funerale