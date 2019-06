Alessandria Volley, sul Meier selfie da record

Il momento dello scatto. Del selfie da record, ben 312 persone, in uno scenario eccezionale, il ponte Meier. Una nuova impresa dell'Alessandria Volley per la sua festa di fine stagione, e in questo video si sente, chiaro, il destinatario della foto, Italia1, dove il gruppone, guidato dal presidente Mauro Bernagozzi, spera di approdare, in uno spazio speciale. Intanto si gioca ancora: domenica finale della Coppa Comitato per l'Under 13 di Gabriella Scarrone e del Trofeo Ziccio per l'Under 17 di Marco Dua