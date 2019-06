4Valli, dieci anni dopo quella storica B2

Una squadra che è rimasta unita e ricorda anche i dettagli di quel campionato storico. Uno staff che ha creato un legame fortissimo e ha saputo sfruttare al meglio le caratteristiche di ognuna. Una dirigenza molto unita e appassionata. Genitori pedine preziose di questa grande famiglia allargata. Ingrediente fondamentale una persona che, con passione, competenza, ricordi e legami forti, ha deciso che sarebbe stato bello riunire tutte le protagonsite e i protagonosti di quella storica B2 conquistata nel 2009, storica perché oltre quarant'anni dopo aveva riportato Alessandria nei campionati nazionali. La riunione per il decennale c'è stata, il 4 Valli si è incontrato e ha festeggiato: alla pizzeria Stadio, come in quegli anni, davvero in tantissime e tantissimi, anche la 'linea verde', le figlie di alcune atlete che, chissà, un giorno potranno esere loro sul campo, con gli stessi risultati e lo stesso entusiasmo contagioso delle loro mamme. Un successo grandissimo, una serata in cui è stato bello esserci, per capire, una volta di più, i miracoli dello sport, non solo in campo, storie da vivere e da raccontare