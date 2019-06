Acqui, dopo Bodrito arrivano Ivaldi e Genocchio

L'Acqui piazza altri due colpi. Dopo l'annuncio di Marco Bodrito, che prenderà il posto tra i pali di Francesco Teti, la società ufficializza l'accordo con Simone Ivaldi e Marcello Genocchio. Ivaldi, reduce da un grande campionato con la maglia della Gaviese, è elemento di assoluta qualità, un mancino dotato di corsa, ma anche di spunti importanti negli ultimi trenta metri, tanto da arrivare in doppia cifra nel torneo appena concluso. Per Genocchio, invece, si tratta di un gradito ritorno nella città termale: centrocampista centrale di grande personalità, rappresenta l'uomo giusto in grado di dettare i tempi in mediana. Arriva dal Calcio Derthona, in precedenza aveva vinto il campionato a Castellazzo, segnalandosi tra i migliori interpreti del ruolo in ambito provinciale. Per quanto riguarda le prossime mosse, sarà necessario comprendere quale sarà effettivamente la categoria: molto insistenti, in questo senso, le voci che vogliono l'Acqui vicino a rilevare il titolo del Calcio Derthona, in Eccellenza. 'Resteranno con noi Morabito, Massaro e Cimino – chiarisce l'allenatore Arturo Merlo, appena tornato in Italia dopo l'esperienza con la Padania – ma ci saranno altre operazioni, sia in riferimento ai nuovi arrivi, che in fatto di conferme. Adesso però bisogna aspettare un attimo'. Indizio implicito che l'Eccellenza potrebbe davvero diventare una realtà.