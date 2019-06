Il Rainbow Team ben figura a Stresa

Dopo la gara del Campionato Italiano di Formula Junior Élite di Olbia di domenica 2 giugno, si è svolta questo weekend, domenica 9 giugno a Stresa, la gara del Campionato Interregionale di Slalom e Inseguimento, la nuova Formula del settore giovanile interamente dedicata ai ragazzi fino ai 18 anni, cui ha partecipato anche la scuderia motonautica monferrina Rainbow Team di Fabrizio Bocca. Oleg Bocca, figlio di Fabrizio, si è classificato secondo nello Slalom e sesto nell’Inseguimento; Ettore Bo – all’esordio - è arrivato decimo in tutte e due le classi.

Le imbarcazioni della Formula Interregionale di Slalom e Inseguimento sono semplici: si tratta di gommoni utilizzati per le sfide a due senza eliminazione ma con un tempo determinato durante il quale i giovani piloti devono terminare il percorso. Nell’Inseguimento i driver devono inseguirsi a vicenda partendo da due poli opposti, mentre nello Slalom devono percorrere lo stesso circuito in parallelo.

«È una Formula in cui è previsto l’impiego di una tecnica notevole – spiega Fabrizio Bocca –, per questo cui serve qualche anno di esperienza utile a conoscere al meglio le imbarcazioni e averne il pieno controllo, perché si tratta di gommoni molto piccoli per cui è necessaria una pratica che si acquisisce solo col tempo».