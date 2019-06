'Riva', il calcio d'inizio è di Scarrone

Sul campo, a Ortincontra, in attesa delle due squadre della partita di apertura del 7° Trofeo Riva, Pierpaolo Scarrone ha anche pensato che avrebbe potuto giocare, come fa in Tunisia, dove vive buona parte dell'anno. "Il calcio d'inizio, però, è un grande onore", accanto a lui Antonio Frisina, presidente del circolo, e il papà di Andrea Riva, tutto attorno molto pubblico, perché è uno degli appuntamenti più sentiti. Sono 25 le squadre iscritte, nella prima fase suddivise in cinque gironi, a darsi battaglia fino al 4 luglio. Poi il tabellone a eliminazione diretta, fino alla finalissima, a metà mese. Detentrice del trofeo la formazione Ultras, che ha debuttato con un successo su Pistarà. Ingresso sempre a offerta, per contribuire a sostenere i progetti e l'attività dell'associazione Il Sole Dentro