Summer Volley, 115 squadre giocano ad Acqui

L’Europa dei giovani sbarca ad Acqui e gioca a pallavolo al Summer Volley. Da oggi a domenica la 23ª edizione, con un record, con 115 squadre iscritte, da Italia, Repubblica Ceca, Spagna (in particolare dalle province basche) e Principato di Monaco, 16 campi in sei località diverse, tutti gli alberghi della città termale ‘sold out’, oltre 200 persone alloggiate in tenda nel villaggio al Mombarone. Cifre enormi per uno dei più importanti appuntamenti della pallavolo giovanile in Italia, una crescita continua dal 1997, la sfida lanciata da Silvano e Ivano Marenco, che è sport, ma anche occasione di incontro e di promozione del territorio. Da questa mattina le partite, nelle diverse categorie, femminili e maschili, nei quattro campi al Mombarone, i due alla Battisti e alla Levi Montalcini (Itis e Tecnico Turistico), a Villa Scati a Melazzo, alla palestra di Bistagno, al palasport di Canelli, nella tensostruttura del Geirino a Ovada e alla scuola media di Molare. Questa sera, alle 21.30, la cerimonia di apertura, al palasport del Mombarone. Domani mattina, dalle 9, ancora qualificazioni, e alle 21.30 l’atteso Summer Party, festa di musica e ballo quest’anno con le atmosfere carioca, ‘Carnaval do Brasil’ il titolo, sempre al palasport del Mombarone. Domenica, dalle 8.30 alle 11 tutte le partite per il terzo posto, dalle 11 ‘The final show’ per assegnare i trofei. E alle 19 le premiazioni. Molte le squadre della provincia: di Pallavolo Acqui, Alessandria Volley, Valenza, Pallavolo Ovada, Fortitudo Occimiano, Novi e La Bollente Acqui