Alessandro Pier Guidi vince la '24 Ore di Le Mans'

Insieme a Daytona è la corsa da leggenda dell'automobilismo. La '24 Ore di Le Mans' parla italiano. E parla alessandrino. Grazie a un campione come Alessandro Pier Guidi, che vince l'ultima gara della superseason del Wec, World Endurance Championship, con una vittoria che è il miglior modo per celebrare il 70° anniversario della prima vittoria della Ferrari a Le Mans. Il pilota di Sarezzano ha vinto insieme a James Calado, come lui campione mondiale 2017, e al brasiliano Daniel Serra, su Ferrari 488 Gte della scuderia Af Corse. Anche un twweet di Ferrari saluta la conquista del trofeo con un eloquente, "Well done boys"