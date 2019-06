Boxe Tortona protagonista a Galliate

Si è disputata all'aperto, sul ring di Galliate, la sesta ed ultima giornata di campionato regionale light boxe, dove la Boxe Tortona mette in scena un'altra bella 'puntata’ di pugilato italiano. Combattimento lineare, pulito e preciso per Marco Ghibaudi che ricordiamo esordisce in questa stagione e conquista un terzo posto nella categoria Senior 75/85 kg. Federico Fagnano, ormai celebre per gli spettacoli che sa regalare al pubblico si muove velocissimo sul ring come una lancetta attorno al suo avversario conducendo l'incontro fino alla fine. Non si smentisce neanche questa domenica Fagnano, nemmeno per quanto riguarda la 'collezione’ di titoli che ha già conquistato in pochissimo tempo.

Se ne torna a casa come Campione Regionale Lightboxe cat. Senior 55/65 kg.

De Grazia: che prestazione

Nonostante non sia un esordiente stupisce sempre Fabio De Grazia, che dall'inizio della stagione ha avuto un crescendo di prestazioni dove la tecnica usata sapientemente e somministrata con velocità costante non lascia spazio ai ragionamenti nemmeno all'avversario più preparato. Campione Regionale Lightboxe categoria Master 55/65 kg.

Rientro a sorpresa per Davide

Davide Colonna dopo un lungo periodo di pausa è tortano a calcare il quadrato con sicurezza e con l’energia che, come un marchio di fabbrica, contraddistingue tutti gli atleti della boxe Tortona. Termina l'incontro con un pareggio.

Ora si pensa alle Marche

Finisce così il campionato regionale 2019 per la Boxe Tortona, sempre sotto la regia del tecnico Nicholas Termine che insieme a Fagnano e Degrazia non hanno ancora tempo per riposare: andranno infatti allo step successivo, le fasi nazionali che si terranno a Fermo (Marche) dal 28 al 30 giugno …ma quello è un altro film!