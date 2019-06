La Dakar presentata in sole sei città del mondo, tra cui Tortona

Sono stati ospiti a tortona i piloti italiani che prenderanno parte alla prossima edizione della Dakar, il rally più famoso del mondo un tempo denominato Parigi – Dakar.

Ieri al Teatro Civico si è tenuto in città e in sole altre sei località del mondo, tutte capitali di Stato, il workshop di presentazione della corsa, a favore di addetti ai lavori e stampa specializzata.

Un'occasione enorme di promozione del territorio locale, come è stato possibile attraverso la distribuzione agli intervenuti di mappe per percorsi turistici in zona e attraverso la somministrazione di tipicità locali nei momenti di rinfresco e nel pranzo.

L'iniziativa è stata di Edoardo Mossi, per diversi anni pilota partecipante alla Dakar, quando ancora si svolgeva tra Francia e Senegal, e oggi organizzatore di eventi sportivi e collaboratore dell’ASO (Amaury Sport Organisation), il cui responsabile Chalerles Cuypers era presente per illustrare i dettagli tecnici della corsa che quest’anno, per la prima volta, si svolgerà in Arabia Saudita.

Alla cerimonia erano presenti le autorità locali, con il sindaco di Tortona Federico Chiodi e il vice Fabio Morreale, ma anche diversi piloti, tra cui il pluricampione Nasser Al-Attiya, 49 anni, del Qatar, vincitore tre volte tra cui alla più recente edizione della Dakar nonché bronzo alle Olimpiadi 2012 nel tiro a volo.

Con lui i piloti italiani, tra cui Jacopo Cerutti, Maurizio Gerini, Elvis Borsoi e i team manager.