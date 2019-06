San Giuliano Nuovo 'compra' il Calcio Derthona

Mancano solo dettagli, ma l'accordo c'è e sarà firmato venerdì mattina, nello studio del notaio. Il San Giuliano Nuovo rileva la proprietà del Calcio Derthona e, anche, la categoria, l'Eccellenza. Una operazione che si è sviluppata dopo la fine del campionato, con una accelerazione negli ultimi giorni. Oggi appuntamento decisivo: non è una fusione, perché non ci sarebbero i tempi tecnici, ma una acquisizione di quote.

Con quattro protagonisti sul fronte San Giuliano: Cesare Ricci, storico presidente, che avrà questo incarico anche nella nuova società, Pippo Sterpi, che sarà in panchina, Lorenzo Mandrino direttore tecnico e Claudio Mutti responsabile amministrativo (anche coinvolto come preparatore dei portieri).

Intesa raggiunta, alla Figc regionale è già arrivata la comunicazione del cambio di proprietà, che deve avvenire entro sabato 22. Con quale nome la squadra sarà al via nella prossima Eccellenza? In questo momento come Calcio Derthona, ma gli artefici del passaggio avranno ancora mezzo giornata di tempo per provare ad effettuare anche il cambio di denominazione. In ogni caso prioritaria è l'acquisizione e, anche, l'organizzazione: oltre alla prima squadra in Eccellenza sicura la juniores regionale e probabile anche una formazione allievi