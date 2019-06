"Riequilibrare la rosa". Iniziando dalla difesa e dai giovani

"C’è una rosa da riequilibrare. Penso solo alla difesa, dove abbiamo tre sinistri, tutti mancini: Fissore che è rientrato dal prestito alla Sambenedettese, Panizzi e Agostinone, e sono tutti over". Fabio Artico è concentrato sulla difesa e sui giovani. Non necessariamente in questo ordine di priorità, anzi i primi da collocare sono anche in altre zone del campo.

"Nel reparto arretrato, però, con l’organico attuale a sinistra siamo più che coperti, mentre a destra dobbiamo aggiungere". Non c’è neppure Cottarelli, come eventuale alternativa: è un ‘98, la Pro Patria lo ha riscattato, anche per il minutaggio. "A destra abbiamo solo un paio di elementi. Come Sciacca, che rientra, anche se qualche società che ha messo gli occhi su di lui c’è. Può giocare anche quarto a destra nella linea bassa".

Anche se l’idea di Scazzola è una difesa a 3. I primi movimenti a metà della prossima settimana, non solo in entrata. Di certo i primi innesti sono under e Scazzola sta caldeggiando la candidatura di Raffaele Celia, classe '99, esterno sinistro di difesa che proprio con il nuovo tecnico dei Grigi ha debuttato tra i professionisti a Cuneo, fra i più positivi e quasi sempre utilizzato. Celia è legato ancora da tre anni di contratto al Sassuolo, che è intezionato, comunque, a cederlo in prestito e la società grigia è in vantaggio su Cesena e Sudtirol.

"Le prime operazioni entro metà della prossima settimana", conferma Artico. Fra queste potrebbe esserci anche Gabriel Cleur, '98, esterno destro, che può giocare anche più alto, proprietà Entella, dove ha giocato solo tre gare da titolare nell'ultima stagione. Se per il reparto arretrato, e per la porta, si guarda ai giovani, a centrocampo, come interno, la scelta sarà su un over