Il ''Trofeo Padre Tarcisio Boccaccio'' assegna i titoli provinciali

Ci sono nomi di assoluto livello nell'albo d'oro del "Trofeo Padre Tarcisio Boccaccio" che torna in calendario, organizzazione del Pedale Acquese in collaborazione con Cicli Guizzardi, a distanza di dieci anni dall'ultima edizione.

Fra il 2005 ed il 2009 la competizione, inizialmente riservata agli Allievi, ha avuto tra i protagonisti alcuni fra i migliori giovani, a vincere nel 2007 Mattia Cattaneo, fra i corridori in evidenza all'ultimo Giro d'Italia con i colori della Androni Sidermec.

Domenica 23 la corsa torna, ma con un percorso variato. Appuntamento importante, però, perché assegna i titoli provinciali agli esordienti, 1° e 2° anno e alle donne allieve. Ritrovo alle 8.30, a Grillano, poi trasferimenrto di quattro chilometri: il via sarà alle 10.30 a Ovada, Ponte San paolo, per affrontare un circuito che tocca Roccagrimalda, Capriata e Predosa. Arrivo, dopo 31 chilometri, all'altezza della sede della società di tamburello a Grillano