Impresa Asca, è Promozione

Il sogno è diventato realtà. Impresa incredibile dell'Asca di Marco Usai, che conquista una splendida Promozione dopo avere vinto 4-1 l'ultimo spareggio contro il Barcanova. Netta e mai in discussione la superiorità degli alessandrini, che sul neutro di San Damiano completano un autentico capolavoro: già dalle prime battute, infatti, Ghe e compagni assumono con decisione l'iniziativa e creano opportunità in serie, mettendo in grave difficoltà un avversario troppo giovane e inesperto. Mirone in chiusura di frazione rompe l'equilibrio, approfittando di un'indecisione del portiere Rosso dopo un grande azione in coppia con Cirio,ma è nella ripresa che l'Asca fornisce le dimostrazioni più eloquenti. Dopo la pausa, infatti, Barcanova trova un fortunoso pareggio e proprio nel momento di maggiore difficoltà psicologica Rota trova la prodezza che rimanda avanti i gialloblù. Pochi minuti dopo Cirio triplica, chiudendo sostanzialmente la contesa con oltre mezz'ora d'anticipo e da quel momento può cominciare la festa. Prima del triplice fischio, però, ancora tante occasioni, con Maggiora che segna la quarta rete in contropiede, dando al punteggio la dimensione definitiva. 'Gioia immensa -esulta il capitano Marco Ghe- è un premio meritato per un gruppo incredibile, che corona in questo modo un percorso eccezionale'.