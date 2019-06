Impresa Castelnuovo, l’Under 16 vince lo scudetto

Francesca Bernetti è alessandrina, Siria Ferrari è di Pontecurone, Sofia Bracco di Vercelli, Lisa Bassi è l’enfant prodige del paese. Un paese, Castelnuovo Scrivia, e una società, Basket Club Castelnuovo, che sono nella storia. Grazie a quattro magnifiche ragazze che hanno appena vinto il titolo italiano Under 16, nel 3x3. Festa in campo dopo aver battuto, in finale, anche Roma, mostrando, con orgoglio, le medaglie e, soprattutto, lo scudetto