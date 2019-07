Manu Falleti, lo scudetto della stella

Lo scudetto della stella per Manu Falleti. Che festeggia in Sicilia, a Siracusa, teatro del girone finale Over 40 a squadre femminile: la maestra alessandrina con i colori del Tc Borgotrebbia, circolo detentore del titolo conquistato sempre da Manu e compagne, un anno fa a Roma.

Questa mattina la sfida decisiva, contro Fornaci Torino, appaiata in classifica: Falleti è capitana, un leggero inflortunio al piede nella prima partita del turno inaugurale contro Firenze, vittoria dopo oltre due ore e 40', la obbliga a saltare i singoli e a tenersi pronta per il doppio.

"Non è stato necessario, Alice Canepa ha vinto netto 6/1 6/0 con Elisabetta Marino e Anna Ferrari ha iniziato bene contro Giorgia Alessi e sul 3/1 l'avversaria si è ritirata per un problema all'adduttore. Vittoria nostra, soddisfazione personale enorme - insiste Falleti - perché sono tornata in campo due mesi dopo l'incidente e sono riuscita a dare il mio contributo a questo titolo, che è il 10° della mia carriera".