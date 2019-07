Scazzola ritrova Valentini. Come nell'anno della B

Arrivare in una piazza dove c’è un allenatore che ti conosce, con cui hai vinto un campionato e che ha messo il tuo nome in cima alla lista per la porta è la condizione che tutti i giocatori vorrebbero. Ecco perché Alex Valentini sarà il portiere dell’Alessandria nella prossima stagione.

Alla Triestina, dove è tornato da Viterbo, con una Coppa Italia vinta, lo hanno messo di nuovo nella lista dei partenti. «È uno dei profili che stiamo trattando, perché per questo ruolo si è deciso di puntare sull’esperienza» ammette il ds Fabio Artico.

A suo dire non l’unico, ma a Trieste considerano l’operazione ormai conclusa: secondo arrivo, dopo Cleur, e secondo prestito (per regolamento non più di sei).

Il dodicesimo sarà un Under, ma è Artico a escludere Brugnoni, «mai trattato, Alessandria è una piazza che ‘piace’ ai procuratori».

Il terzo prestito, in ordine di tempo, può essere Raffaele Celia, «avevo già detto che interessa, ma non c’è ancora una trattativa vera con il Sassuolo. Noi sappiamo che non siamo i soli a volerlo, la società emiliana sa del nostro interesse e, anche, della continuità di crescita, con lo stesso allenatore, che sarebbe garantita al ragazzo».

A sinistra, però, c’è da sfoltire. «L’obiettivo è riequilibrare la rosa e gradatamente ci riusciremo». Fra gli over ha più possibilità di proseguire la sua esperienza in grigio Matteo Fissore, per Eric Panizzi qualche offerta dal Sud - «l’Albinoleffe per ora non ci ha contattati» - da valutare la posizione di Giuseppe Agostinone, ma nel suo ruolo può essere chiuso da un giovane.