Lolaico lascia la Novese prima di allenarla

Luca Lolaico ha lasciato la Novese ancor prima di iniziare ad allenarla e lo ha fatto dopo una sontuosa campagna di rafforzamento della squadra che nella prossima stagione militerà nel campionato di Prima Categoria.

Questa mattina il tecnico di Novi Ligure ha confermato l’intenzione di lasciare la Novese per accettare l’offerta di una società professionistica che gli ha proposto di allenare una squadra del suo settore giovanile.

Lunedì scorso lo stesso Luca Lolaico aveva dichiarato il suo totale gradimento alla rosa che gli ha messo a disposizione la Novese.

Anche la società ha confermato la separazione. «Siamo molto dispiaciuti, ma abbiamo lasciato Lolaico libero di decidere. Non vorremmo mai che in un futuro prossimo potesse avere degli scrupoli per non aver colto un’opportunità che speriamo importante per lui».

Per la sostituzione di Luca Lolaico la Novese non ha ancora deciso, anche perché l’addio del tecnico ha trovato conferma solo stamane, ma chiunque arriverà sulla panchina biancoceleste si troverà una squadra allestita in base alle indicazioni del mister che abdica. L’organico della Novese ieri sera era stato integrato con l’ingaggio del centrocampista Matteo Mezzanotte, ma aveva lasciato la squadra il centrale difensivo Giovanni Donà.