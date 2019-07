Junior, i giovani pagano. Vinto premio Under

CASALE MONFERRATO - La Novipiù Junior Casale si aggiudica il “Premio Under 21” istituito dalla Lega Nazionale Pallacanestro per incentivare l’utilizzo dei giovani.

«E’ un bellissimo traguardo – commenta il presidente Giancarlo Cerutti - in questi tre anni l’utilizzo dei nostri under è andato in crescendo, oggi possiamo dire che sono diventati forti “veterani”. E’ un riconoscimento significativo non solo per l’importante contributo economico ricevuto, ma perché premia il lavoro svolto dai nostri allenatori e da tutto lo staff dentro e fuori dal campo».

La Junior, che nelle ultime stagioni era sempre arrivata sul podio del premio, vince quest’anno il premio in denaro grazie al massivo utilizzo dei giocatori Under 21 prodotti dal vivaio rossoblù come Davide Denegri e Fabio Valentini e ai minuti che si sono guadagnati Luca Cesana e Riccardo Cattapan (due classe ’97). «Un risultato – analizza una nota del club - frutto di programmazione a lungo termine e di idee, centrato senza tralasciare la volontà di avere a disposizione una squadra competitiva, capace di centrare l’accesso ai playoff per l’undicesima volta nelle ultime dodici stagioni in Serie A2.

Un’impostazione che si sta confermando anche in questo mercato. Ancora Cerutti: « L’arrivo di Camara è la continuazione di questa strategia. La società, infatti, si sta muovendo con il reclutamento per aggiungere ragazzi di interesse nazionale per alzare ulteriormente il livello delle proprie squadre giovanili ma soprattutto per investire su nuovi talenti giovani in grado, un domani, di rappresentare un investimento importante nell’ottica della prima squadra».