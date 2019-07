Cremolino per il suo tecnico

CREMOLINO - Chiamarlo terremoto sarebbe esagerato, dati i toni tutto sommato soft della disciplina. Fa però rumore l'addio il Cremolino e la guida tecnica Antonio Surian. E' stato lo stesso tecnico ad annunciare il divorzio al termine di un'esperienza di un campionato e mezzo. «Non ci sono – ha spiegato – le condizioni per andare avanti». Rimarrà quindi la sconfitta di Cavriana dello scorso turno il suo ultimo Cremolino. Nel prossimo turno, per il derby con il Chiusano, la squadra sarà guidata a Mauro Bavazzano, finora dello stesso Surian. «Ritengo comunque – prosegue Surian – che la squadra si cresciuta in questo anno e mezzo di lavoro». «La decisione – replica Claudio Bavazzano, storico patron del sodalizio cremolinese – ci lascia perplessi, oltrechè in difficoltà». Nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia subita la settimana scorsa contro l'Arcene, la stazione del Cremolino fin qui era stata in linea con i programmi di inizio stagione. Il sesto posto è anche figlio delle tante difficoltà, in particolare l'impegno intermittente di Massimo Teli, fortemente condizionato da un infortunio al piede che si trascina dalle prime giornate.