Duma Fanciot! Lo dicono Di Masi, Artico, Scazzola, Martini e Servili

‘Duma Fanciot!’ , lo dicono Luca Di Masi, Fabio Artico, Cristiano Scazzola, Marco Martini e Andrea Servili. «Lo dice anche il popolo grigio». I cinque ci hanno messo anche la faccia, dentro le lettere dello slogan della campagna abbonamenti. «Anche della stagione», sottolinea Luca Borio. Le magliette di squadra e staff hanno la stessa scritta. «Ne abbiamo valutate alcune, ‘duma fanciot’ lo dicono anche i nostri tifosi. Esprime senso di appartenenza, un valore fondamentale per noi, fin dal primo giorno: il legame con il territorio, con la nostra gente. Quest’anno, se possibile, ancora di più».

Un’immagine - i volti dentro le lettere, e tre sono rappresentative del tifo, che dà forza alle parole scelte per la campagna abbonamenti, che online e nei punti della rete Vivaticket (novità di quest’anno) inizierà già venerdì 19 e ai botteghini allo stadio lunedì 22.

«Il messaggio è doppio: anzitutto sottolinea il valore di essere grigi, che è di Fabio, di Andrea, di Cristiano, di Marco e anche mia naturalmente. Ce lo diciamo a noi, ‘Duma’ impegno massimo per costruire la squadra. E questa appartenenza - insiste Di Masi - dobbiamo essere bravi a spiegarla ai nuovi e a ricordarla a chi è già qui».

‘Fanciot’ sono anche i tifosi, «preziosi, per stimolarci ancora di più a dare il massimo. Sono loro a dirci ‘Duma Fanciot’ ed è un invito reciproco, anche noi diciamo loro ‘duma’, sotto con gli abbonamenti - così il presidente - perché abbiamo bisogno di loro, la squadra, lo staff, tutti noi».

I prezzi sono gli stessi dello scorso anno, confermata anche la promozione per i ‘parterristi’, prezzo speciale nella tribuna laterale verso la Nord.

A stagione iniziata, probabilmente già da settembre, sarà utilizzabile anche la tribuna scoperta accanto alla sud: gli ultimi lavori, poi il sopralluogo e il via libera, «non abbiamo potuto considerare il settore negli abbonamenti, ma potremo utilizzarlo a campionato in corso», spiega Federico Vaio.

L’abbonamento sarà valido per 18 gare, l’omaggio è originale, in una gara del girone di andata portare gratis allo stadio due familiari o amici, nello stesso settore dell’abbonato».

Per favorire chi non vuole, magari, stare in coda ai botteghini le tessere si possono acquistare anche on line o nei punti di Vivaticket, con una lieve maggiorazione (la prevendita). Allo stadio dal 22, gli abbonati possono scegliere di caricare l’abbonamento sulla grey member card o ricevere una card di assegnazione del posto. Obiettivo? «Percepiamo entusiasmo e fiducia - sottolinea Luca Borio - Si può provare a tornare di nuovo oltre quota 1000». Seduti anche nella Nord. «Ci saranno i seggiolini, è vero. Ma si può tifare in piedi, come sempre».