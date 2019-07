Di Masi: 'Un motivo per abbonarsi? Anche la punta, forte, che arriverà'

Fra i molti motivi per sottoscrivere l'abbonamento, lo dice anche Luca Di Masi, "c'è la possibilità di avere il posto garantito per vedere la punta, forte, che arriverà".

Una indicazione di mercato evidente, anche se il presidente non svela una data esatta. "In questa fase ci concentriamo sui giovani, per assicurarci quelli, di qualità, che servono e credo che già entro la fine della settimana ci saranno innesti. Per gli over, invece, sono sicuro che si andrà anche oltre il ferragosto, perché l'eliminazione del numero chiuso allarga i tempi delle trattative".

Ci saranno anche partenze, "giocatori che non rientrano nel progetto tecnico o non si stanno dimostrando all'altezza e determinati a proseguire con noi. I primi, però, hanno almeno un paio di settimane per convincere il tecnico che, invece, meritano di restare in Grigio".

Sicuro, il presidente: "Lo slogan e gli interpreti di 'Duma Fanciot!' sono il risultato di scelte, strategiche, per evidenzaire la forza dell'appartenenza. 'Fanciot' siamo tutti: noi e i tifosi, il 'Duma' è collettivo"