Subito il Monza per il debutto in Coppa Italia

Subito lo squadrone sulla strada dell'Alessandria in Coppa Italia: il sorteggio ha abbinato i Grigi al Monza, partita secca al Brianteo contro la squadra che ogni giorno aggiunge giocatori presi soprattutto dalla B

Si giocherà domenica 4 agosto, nelle file degli avversari, finalisti l'anno scorso nella Coppa di C e sconfitti dalla Viterbese, c'è ancora Iocolano, ma il giocatore è in partenza, verso Vicenza, e comunque difficilmente la stagione sarà nella squadra del presidente Berlusconi, allenata da Brocchi. Sarà, comunue, un assaggio di campionato, anche se la formazione affidata a Cristiano Scazzola aggiungerà ancora elementi dopo l'esordio in Coppa.