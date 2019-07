'Conta il gioco. Aggiungeremo 5 o 6 elementi'

A Cristiano Scazzola piace l'atteggiamento della squadra. Di tutti, anche dei giovani, "contro l'Arquatese in maggioranza. Anche molti 2002 e 2001: per loro c'è bisogno di tempo per crescere, ma tutti devono avere bene in testa che portiamo una maglia unica, il nostro valore aggiunto. Deve esserlo sempre: in allenamento, nei test, in Coppa o campionato. Poi c'è la qualità dei singoli, ma l'atteggiamento è fondamentale. I ragazzi mi danno risposte positive anche sul piano del gioco".

Non è ancora una Alessandria al completo, "e credo che non lo sarà neppure per la Tim Cup, il 4 agosto. Ma questo non significa che non daremo tutto in quella partita, come in tutte, fino a giugno". Mancano, a giudizio del tecnico, "5 o 6 elementi, che aggiungeremo entro ferragosto o anche dopo". In attesa di conoscere le condizioni della caviglia di Cleur, di Talamo che è uscito dopo 20', di Akammadu e Chiarello a riposo precauzionale. E di Coralli, che non si è ancora allenato.