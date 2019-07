I calendari domani su RaiSport: la C torna di domenica

La diretta su RaiSport, domani, dalle 18.50, per i calendari della Lega Pro. Per ora 59 squadre, anche se il C potrebbe cambiare dopo il sì ai ricorsi di Bisceglie e Cerignola, che porterebbero il raggruppamento sud da 19 a 21 for,azioni.

A e B, invece, non si toccano: sarà una cerimonia imponente, nel salone d'onore del Coni, con gli interventi di Giovanni Malagò, presidente del Coni, del presidente della Figc Gabriele Gravina, del presidente Francesco Ghirelli e di Franco Carraro, a cui sarà consegnato un premio speciale.

Una stagione di svolta, anche nella programmazione. Sparisce quella trimestrale, giorni e orari diversi per ogni girone: ci saranno, ad ogni weekend, tre gare il sabato sera, le altre alla domenica, alle 15 e alle 17.30, e un posticpo il lunedì sera. Due soste, il 29 dicembre e il 5 gennaio, e quattro turni infrasettimanali. Dopo la parte ufficiale, domani, dalle 19, 19.15, l'Alessandria conoscerà il cammino, dal 25 agosto al 26 aprile.

In attesa, Grigi in campo: oggi, alle 17.30, alla Michelin con il Chieri di serie D allenato da Massimo Morgia