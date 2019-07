Sgorlon, dal titolo europeo alla panchina del Monferrato

Un pezzo di storia del rugby italiano sulla panchina del Monferrato: a guidare la franchigia nella quarta stagione in B è Andrea Sgorlon, che era in campo nell'Italia di George Coste, campione d'Europa, il successo sulla Francia per aprire le porte del 'Sei Nazioni'.

'Ciro' il suo soprannome, 39 caps in nazionale, terza linea e ala di fama, avrà al suo fianco, come vice e preparatore atletico, l'argentino Gonzalo Gasparre, che ha già iniziato una prima fase di lavoro, il martedì e giovedì, in attesa del raduno, il 19 agosto. Nello staff di Sgorlon entrano Jacopo Zucconi, Simone Carloni e Willy Heymans, che però continuano anche a giocare. Obettivo: essere protagonisti in una B a 48 squadre, quattro gironi, una sola promozione e due retrocessioni per ogni raggruppamento. Avversarie del Monferrato sono Franciacorta, Sondrio, Amatori Milano, Lecco, Cus Milano, Rovato, Varese, Bergamo, Ivrea, Piacenza e Capoterra.

Mercato: conferma per il forte esterno argentino Luciano 'Lupi' Rinero, il gradito ritorno di Attilio Domenighini, '98, di Occimiano, cresciuto nell'Alessandria, l'anno scorso a Parabiago in A. Tornano protagonisti Hamid En Naour e Francesco Carafa, recuperati dai serie infortuni.

Novità anche sulle panchine delle altre tre formazioni della franchigia: Maurizio Perin per la C2, Claudio 'Lupo' Franchi, Geremia Cainzo e Luca Gubinelli per l'Under 18 Elite, Nicolas Epifani e Baltan Dragos per l'Under 16

Esperienze all'estero per due giovani del vivaio: Paolo Shelqueti al College di Durbansville, in Sudafrica, Roberto Carnino a Tucuman in Argentina.