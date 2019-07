In Eccellenza Hsl e Castellazzo, Acqui in Promozione

Il comunicato di questa sera del Comitato PiemonteVdA spegne le speranze di Acqui e San Giuliano Nuovo che rimangono nelle rispettive categorie; i termali si consolano con il ripescaggio della Juniores nel campionato Regionale con la Gaviese e dell'Under 14 che completa la filiera, il Sexadium sale in Prima Categoria, respinte tutte le altre richieste di squadre della provincia.

Come previsto, Castellazzo ed Hsl Derthona vengono inserite nel girone B di Eccellenza e disputeranno il primo turno di Coppa Italia Dilettanti con gare di andata e ritorno il 1 ed 11 (in infrasettimanale) settembre. Girone D per le nostre squadre in Promozione ancora con le astigiane e le torinesi: il primo turno di Coppa Italia vede gli accoppiamenti Arquatese - Gaviese, Acqui - Ovadese Silvanese ed Asca - Valenzana Mado. Ancora divise in due gironi le alessandrine in Prima Categoria nonostante l'esplicita richiesta di un girone tutto in provincia: Junior Pontestura e Stay O' Party finiscono nel raggruppamento B, tutte le altre nel gruppo G con le astigiane Calliano, Cortemilia, Castagnole e Don Bosco Asti. In Coppa Piemonte per continuare la serie di finaliste della nostra provincia su comincia con i triangolari Calliano, Costigliole e Luese - Junior Pontestura, Monferrato e Stay O' Party - Novese, Pozzolese, San Giuliano Nuovo; si gioca 1 e 12 settembre e 3 ottobre. In seconda categoria al "solito" girone L tutto alessandrino che ritrova Viguzzolese e Casalnoceto si affianca un girone I con trasferte molto impegnative per Don Bosco Alessandria, Fortitudo Occimiano, Pastorfrigor Frassineto, Pizzeria Muchacha, Casalcermelli e Quargnento, mentre per i gironi di Coppa mista con la terza categoria bisognerà aspettare ancora.