Orgoglio Grigio prepara il secondo pullman

Il primo pullman esaurito in poche ore. Orgoglio Grigio ha deciso di organizzare anche il secondo per Monza.

"L'ultimo posto ancora disponibile ieri sera è stato occupato. Così abbiamo deciso di provare a raccogliere adesioni anche per il secondo", sottolinea il presidente, Luca Laveggio. Il costo è 15 euro, iscrizioni entro giovedì 1° agosto, "come avevamo previsto per il primo. Bisogna arrivare a 40, viste le richieste penso che potremo farcela".

Anche se la squadra è ancora in cantiere, c'è grande fiducia verso Artico, Scazzola, la società, gli uomini che vestiranno il Grigio. E la sfida con la formazione di Berlusconi e Galliani attira. Aperta la prevendita dei biglietti, on line e nei punti della rete Vivaticket: 5 euro nel settore ospiti, 10 in tribuna, 2 euro per gli Under 16.