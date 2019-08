Tris di reti al Borgosesia. Con Celia in campo

Raffaele Celia c’è e gioca il primo tempo contro il Borgosesia, 3-0 il finale.

Ancora non c’è l’ufficialità del suo arrivo in prestito dal Sassuolo, ma vederlo in campo nel quinto test dei Grigi è una indicazione chiara della volontà delle due società e dell’accordo di fatto raggiunto. L’esterno sinistro classe 1999 non ha bisogno di farsi conoscere dall’allenatore, che sa a memoria le sue caratteristiche. Ha sicuramente più bisogno di giocare molto, perché deve trovare il ritmo partita, ma si propone con personalità a sinistra e mette in area almeno un paio di palloni che meriterebbero sorte migliore.

Nel primo tempo, con Prestia a riposo precauzionale per affaticamento, Scazzola schiera Gazzi al centro della difesa, con Gjura a destra e Ponzio a sinistra, nei quattro in mezzo i centrali sono Suljic e Castellano, Cleur e Celia gli esterni, poi Chiarello e Sartore alle spalle di Akammadu. Che, al 22’, sblocca il risultato, tocco vincente sottoporta.

Nella ripresa formazioni rivoluzionate: a parte Valentini, che a metà tempo dà il cambio a Marietta, in difesa si rivede Agostinone, ma la condizione lascia un po’ a desiderare, con Giubilato e Fissore.

Si torna al 3-5-2, inizialmente con Cambiaso a destra e M’Hamsi a sinistra e, in mezzo, Gerace, Sessa e Panizzi, Talamo - Filip coppia d’attacco, poi spazio anche a Baldizzone al posto di Sessa.

Prima mezzora gestita meglio dal Borgosesia, ma senza occasioni, al 35’ il raddoppio di Panizzi, che fa passare la palla sotto il corpo di Galli, sfruttando il taglio di Talamo da destra. Al 40’ terza rete, firmata da Baldizzone, entrato da pochi minuti.

Capitolo mercato: in attesa dell’ufficialità di Celia, prima del debutto in Coppa Italia a Monza, trattative per Alberto Dossena, difensore centrale di scuola Atalanta, classe 98, l’anno scorso alla Pistoiese, ma con 10 presenze in B a Perugia.

Per il centrocampista Luca Castiglia, ‘89, resta il vantaggio del Padova, anche se la Salernitana ancora non ufficializza il prestito, sembrerebbe per qualche incertezza del giocatore.