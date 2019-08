Per la difesa arriva Dossena, Under che ha giocato in B

Alberto Dossena è un giocatore dell’Alessandria.

Come anticipato sul Piccolo in edicola oggi, il difensore di scuola Atalanta arriva in Grigio con un trasferimento temporaneo dalla ’Dea’. Bresciano, classe 98, Dossena è un centrale, piede destro, particolarmente adatto per la linea a tre, ma anche per una eventuale variante a quattro.

Per lui già 10 presenze in B, a Perugia, anche con una rete, e, in C, 5 a Siena e 28 nell'ultima stagione alla Pistoiese.

La società grigia ha ufficializzato anche il prestito dal Genoa di Andrea Cambiaso, classe 2000, esterno che ha già disputato gli ultimi tre test con l’Alessandria.