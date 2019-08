Altobelli per i Grigi, Castiglia al Padova

"Parole sempre, in ogni sessione di mercato, ma senza sviluppi. Eppure io verrei all'Alessandria: perché è vicina a casa mia, in Liguria, soprattutto perché, da quando c'è il presidente Di Masi, è una delle società più solide e sane, in C di sicuro, ma non solo".

Autore di questa dichiarazione Umberto Eusepi, rilasciata qualche mese fa a Il Piccolo alla vigilia del derby di ritorno a Novara. Adesso l'attaccante potrà esaudire il suo desiderio, perché l'operazione con il Pisa (prestito con diritto di riscatto) è alle firme.

Capitolo centrocampo:l'atteggiamento di Luca Castiglia, che un giorno vuole il Padova, l'altro l'Alessandria, poi di nuovo i veneti e poi i Grigi non è piaciuto molto alla società, che si è indirizzata altrove. Anzi, sempre alla Salernitana, ma su Daniele Altobelli, centrocampista centrale, e mediano, classe 1993, piede sinistro, che è stato al Frosinone in C1, poi ad Ascoli con promozione in B, alla Pro Vercelli due anni in B e l'ultimo campionato di nuovo in C alla Ternana. Proprietà Salerno, ma in partenza: con Alessandria la trattativa più concreta.

Attesa anche per il nullaosta per Celia, che arriva dal Sassuolo, avversario dei Grigi nel test di sabato 10, alle 18, allo stadio 'Ricci' della cittadina emiliana.