Adesso Celia c'è. E può giocare

Quasi un mese e mezzo di trattative prima dell’annuncio: Raffaele Celia adesso è un giocatore dell’Alessandria.

Mancava, come aveva spiegato anche Cristiano Scazzola alla vigilia di Monza, «un nullaosta», che è arrivato.

L’esterno sinistro classe ‘99, che il Sassuolo ha preso dal Catanzaro tre stagioni fa, arriva in prestito per un anno dal club emiliano e la sua prima gara, sabato al ‘Ricci’, sarà subito da ex.

In una intervista rilasciata quando era titolare nella Primavera neroverde, Celia si èdefinito “terzino sinistro propenso ad attaccare, veloce e con una buona tecnica. Migliorato anche nella fase difensiva”. Ritrova Scazzola, che lo ha fortemente voluto, e il giocatore non ha mai mistero di gradire molto i Grigi, con i quali si allena da una settimana, già utilizzato nel test con il Borgosesia.