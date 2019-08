Per l'attacco un under, Luca Pandolfi

Luca Pandolfi sta per diventare un giocatore dell'Alessandria.

L'operazione sarà ufficializzata nelle prossime ore: l'attaccante, classe 1998, proprietà Entella, è una seconda punta, piede sinistro, che può essere utilizzato anche come trequartista.

Napoletano, 21 anni, cresciuto nel settore giovanile dell'Altovicentino, giocando due stagioni in D. Per metà stagione al Melfi, la prima presenza in C (per ora unica). Poi al Portici in D (28 gare e 4 gol) e, l'anno scorso, la miglior stagione in D, al Castrovillari, 35 presenze e 12 reti.

L'accordo con l'Entella è ai dettagli.