Altobelli è pronto, arriva in prestito

La formula è la stessa scelta per Eusepi: Daniele Altobelli, classe 1993, arriva all’Alessandria dalla Salernitana in prestito, ma con obbligo di riscatto per i Grigi in caso di promozione in serie B.

Una prospettiva sicuramente stimolante per il calciatore, centrocampista centrale, piede sinistro, nell’ultima stagione in C alla Ternana, 25 presenze, ma già con molta B, all’Ascoli, dove ha segnato il suo primo gol fra i cadetti, e poi alla Pro Vercelli.

Accordo raggiunto, la firma nelle prossime ore (come anticipato su Il Piccolo di venerdì), battendo la concorrenza di Reggina e Sambenedettese: Altobelli potrebbe già essere in gruppo per il prossimo test dei Grigi, il Memorial Angelo Carrea, mercoledì 14, alle 20.30, a Gavi, contro la Gaviese.