Con il Gozzano domenica 25, alle 17.30

Il debutto dell'Alessandria Calcio in campionato sarà di domenica: il 25 agosto, contro il Gozzano, fischio d'inzio alle 17.30.

La Lega Pro ha ufficializzato, per ora, solo la programmazione della prima giornata. In contemporanea con i Grigi in campo anche Arezzo - Lecco, Como - Pergolettese, Giana - Renate e Pro Patria Monza. Alle 15 si giocheranno Pistoiese - Albinoleffe, Pro Vercelli - Pianese e Siena - Olbia. L'anticipo del sabato sera, alle 20.45, è Pontedera - Carrarese, tocca al girone A il posticipo su RaiSport del lunedì, alle 20.45, Novara - Juventus Under 23.

I Grigi, che si sono allenati anche oggi, saranno in campo domani sera, alle 20.30, a Gavi, per il Memorial Angelo Carrea, contro la Gaviese. Attesa per la prima volta ufficiale in maglia grigia di Umberto Eusepi.