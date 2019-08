‘l’una e l’Adue’, la campagna Bertram per gli abbonati

Un claim suggestivo, un sogno da condividere con tutti i propri tifosi. “l’una e l’Adue” è il titolo scelto per la campagna abbonamenti della Bertram per la stagione sportiva 2019/2020.

Il Derthona omaggia i cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna, nel 1969, recentemente festeggiati, ed i sessantacinque anni di storia che la società tortonese festeggerà nel 2020 (primo novembre). «La Luna come il sogno di un club che vuole conquistare qualcosa di magico - spiegano in casa bianconera - ma che allo stesso tempo vive la concretezza di un campionato avvincente e spettacolare come quello di A2».

La campagna abbonamenti si struttura in due fasi. La prima inizia lunedì prossimo, 26 agosto 2019 per terminare sabato 7 settembre 2019, ed è riservata agli abbonati della scorsa stagione che potranno esercitare il proprio diritto di prelazione.

Da lunedì 9 settembre 2019 scatterà invece la seconda fase, di vendita libera, che terminerà sabato 12 ottobre 2019, il giorno prima del debutto casalingo contro Bergamo (domenica 13 ottobre 2019).

Gli abbonamenti avranno validità per quindici partite – comprensive della fase a orologio – con l’eccezione del derby con la Junior Casale del 26 gennaio 2020 - mentre i sottoscrittori dell’abbonamento Club dei Leoni avranno diritto ad assistere a tutte e sedici le gare interne (stagione regolare e fase a orologio).

Tante le agevolazioni e le promozioni previste. In particolare la creazione della categoria “Insieme Leoni” che propone offerte speciali per i tesserati delle società sportiva affiliate al Derthona Basket, gli studenti universitari, gli Over 65, i genitori con figli tesserati al Derthona Basket.

I supporter bianconeri potranno acquistare il proprio abbonamento alla segreteria del PalaCamagna, corso Alessandria 1 a Tortona, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30 da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 il sabato mattina.

Tutte le informazioni al numero di telefono 0131868803 oppure inviando una mail a segreteria@derthonabasket.it