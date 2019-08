Morsasco e Acqui unite. Nel ricordo di Scirea

Sarà una giornata speciale, il 2 settembre. A Morsasco, ad Acqui, ovunque ci sono persone che ricordano Gaetano Scirea, morto 30 anni fa, in un incidente in Polonia. I suoi luoghi del cuore uniti in occasione del primo Memorial Gaetano Scirea, organizzato da Stand By Me onlus, con la collaborazione delle due amministrazioni comunali.

Lunedì 2, alle 10, il primo momento, al cimitero di Morsasco, con i familiari, per rendere omaggio all'uomo e al campione che qui è sepolto. Messa nella parrocchiale, alle 12 l'inaugurazione della mostra 'Gaetano Scirea, frammenti di vita', nel parco del castello di Morsasco, con immagini fornite dalla moglie Mariella e dal figlio Riccardo, anche momenti di vita quotidiana in questo piccolo paese, dove è nata Mariella Cavanna Scirea e dove il giocatore della Juve e della nazionale trascorreva periodi di riposo, giocando spesso con i bambini, anche in strada. Al termine rinfresco, a cura della Cantina di Morsasco.

La giornata proseguirà alle 17 ad Acqui, con la visita all'esposizione fotografica che raccoglie gli scatti di Salvatore Giglio, nella Biblioteca Civica. Alle 19 talk show al Centro Congressi, e la consegna di tre premi: partecipano il presidente della Figc, Gabriele Gravina, la famiglia Scirea, ex compagni di squadra e giornalisti.