Panizzi va al Siena, ancora tre in uscita

Ancora mercoledì ad allenarsi alla Michelin, ma già ieri trattativa perfezionata, come anticipato sul Piccolo di oggi: Eric Panizzi lascia l'Alessandria, a titolo definitivo, per firmare un contratto annuale con la Robur Siena.

L'esterno sinistro ha collezionato 24 presenze in grigio, di cui 23 in campionato e una in Coppa Italia, quest'anno, nella gara con il Monza, segnando una rete.

Restano in uscita Agostinone, Talamo e Rocco: per loro saranno decisive le ultime ore di trattative, che chiuderanno lunedì 2 settembre.

In entrata definitivo l'accordo per il prestito di Filippo Gilli, esterno destro 2000 dal Toro. Resta aperta la scelta del "centrale pronto per andare in campo", come ha annunciato il presidente Luca Di Masi: il Novara ha prolungato fino al 2022 il contratto ad Andrea Sbraga, mentre per Elia Legati il presidente della FeralpiSalò ha lasciato intendere un accordo 'allungato' fino al 2021.