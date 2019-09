Argento per Menditto, Frecce Bianche al primo posto

Argento tricolore per Marta Menditto. A Lavarone, nell'ultimo atto del circuito nazionale X Cross, da cui le Frecce Bianche tornano con l'oro di squadra.

Due anni dopo il primo successo, la squadra alessandrina trionfa: vale come un titolo italiano di società, "conquistato grazie al contributo di tutti e di tutte. Una ventina di atleti e atlete, al via per conquistare questo trofeo: è la dimostrazione - sottolinea Stefano Davite, allenatore e triatleta - del grande gruppo che è nato e sta crescendo. Davvero qualcosa di molto importante, di cui essere orgogliosi".

Per Marta una giornata in salita, "problemi fisici, nausea anche prima del via e durante la competizione: è stata brava, ha stretto i denti, è arrivata a meno di un minuto dalla vincitrice, in una gara di più di due ore. Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno e pensare al prossimo, suo e mio, a Salt Like City sabato".

Grande soddisfazione per il primo posto del team nel circuito italiano cross triathlon, organizzato dalla federazione. "Felici per aver riportato in Alessandria la coppa che avevamo conquistato nei 2017. Un grazie speciale ai nostri age group, anche quelli meno votati al cross, che si sono messi in gioco". Da Davite un elogio speciale a Mariangela Emanuelli e Michela Cristiani: mai corso in mountain bike, eppure hanno dato tutto per arrivare al traguardo e portare punti. Sono il simbolo di un gruppo dove tutti si divertono a fare triathlon".