Ufficiale il prestito di Filippo Gilli

Affare fatto già da qualche giorno, «ho già firmato il trasferimento in prestito di Filippo Gilli all’Alessandria» la dichiarazione di Urbano Cairo, presidente del Torino, dopo la prima semifinale del ‘Mamma Cairo’.

Che l’operazione fosse conclusa lo aveva ammesso anche il ds Fabio Artico, poche ore prima, a ‘L’Orso in diretta’: Gilli, terzino destro classe 2000, aggregato alla prima squadra granata per la prima parte della preparazione, arriva a titolo di trasferimento temporaneo.

È l’under numero 16, in una rosa di 26 giocatori, con 10 over.

Adesso ancora due uscite sicure, Agostinone e Talamo, oltre a Rocco: c’è tempo fino alle 22 di oggi.