Oviglio vince il torneo. Sul campo dedicato a Alessandro Taulino

Una giornata speciale per Oviglio. E per mamma Tamara, papà Franco e Simone, il fratello di Alessandro Taulino: il campo sportivo da oggi porta il nome del giovane prematuramente scomparso, giocatore dell'Oviglio e grande tifoso granata.

L'intitolazione decisa dell'amministrazione comunale, presente al completo, in testa il sindaco Antonio Armano, con lui anche i rappresentanti di tutte le associazioni ovigliesi e i soci di tre Toro Club, Mamma Cairo, Alessandria Granata e Valenza . Speaker d'eccezione Stefano Venneri, voce del Toro.

Grande commozione nei moltissimi presenti. Poi in campo: Oviglio debutta vincendo 4-1 contro Toro Club Mamma Cairo. I ragazzi di Walter Grassi cedono di misura alla selezione dei Carabinieri, 1-0. Decisivo l'ultimo confronto: ancora nel segno di Oviglio, 3-0 sui Carabinieri, per alzare il trofeo, vinto per Alessandro.