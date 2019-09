Derthona inarrestabile: Saluzzo al tappeto

TORTONA - Ancora una prova di forza. Continua a vincere il Derthona, che travolge 4-1 il Saluzzo e resta ai vertici della classifica al temine di una gara più complicata di quanto possa fare pensare il punteggio.

I 'leoni' partono forte, sfiorano il gol con Russo e Rizzo, ma a segnare sono gli ospiti: classica azione di rimessa e Tosi batte Teti per l'inatteso vantaggio cuneese. La reazione, però, è da grande squadra, perchè nel giro di pochi minuti Soumah pareggia su rigore (fallo su Russo) e poi Spoto completa il sorpasso con una grande giocata.

Sul parziale di 2-1 il Derthona gioca con maggiore tranquillità e nella ripresa non rischia praticamente mai, sfiorando anzi a ripetizione la terza rete. Il direttore di gara annulla un gol parso ai più regolare e così bisogna attendere le battute conclusive per chiudere i conti: ancora Spoto, in ripartenza, chiude la pratica al minuto 89, mentre il giovane Fiore realizza il definitivo 4-1 al termine di una bella iniziativa personale.

"Sono contento - ammette il ds Luca Sacco - abbiamo giocato un'ottima gara, contro un avversario forte, molto fisico ma anche tecnico. Cambiano gli obiettivi? No, pensiamo solo alla salvezza".

Hsl Derthona 4

Saluzzo 1

Reti: pt 16' Tosi, 20' rig. Soumah, 40 Spoto; st 44' Spoto, 51' Fiore

Hsl Derthona: Teti, Cattaneo(1' st Cirafici), Mazzocca, Palazzo (16' st Bardone), Magnè, Grillo, Rizzo (26' st Fiore), Soumah, Spoto, Russo (40' st Mazzaro), Manasiev. All.: Pellegrini

Saluzzo: Nardi, Bedino, Serra, Caula, Caldirola, Serino (5' st Scavone), Rotani, Mazzafera (37' st Scola), Tosi (37' st Carrer), De Peralta, Barale. All.: Boschetto

Arbitro: Squara di Chivasso (Pacella e Parise)

Note: ammoniti De Peralta, Soumah e Bardone