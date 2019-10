Mondiale di Lanzhou: Mascolo protagonista

Subito protagonista Bruno Mascolo ai Mondiali 3x3 Under 23 di Lanzhou (Cina).

Nelle due gare di debutto di ieri notte del Campionato Fiba (anche le Azzurre in campo), il playmaker della Bertram è stato il miglior realizzatore degli azzurri (14 punti complessivi) nelle due gare che hanno visto l’Italia vincente con il Qatar e sconfitta con il Brasile.

Nella prima partita ad alta intensità il Brasile allunga nel finale e vince 16-13; mentre con il Qatar l'Italia si impone 17-14. Domani, venerdì, gli azzurri giocano le altre due gare del girone C contro Kyrgyzstan (alle 12.35) e Ucraina (13.45). Partite decisive per il passaggio del turno. Tutti gli incontri sono trasmessi in diretta streaming sulla pagina YouTube Fiba 3x3.