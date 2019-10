Mondiale di Lanzhou: Mascolo ai quarti

Italia dentro le migliori otto ai Mondiali 3x3 Under 23 di Lanzhou (Cina).

Nelle due partite giocate oggi la squadra del tortonese Bruno Mascolo ha centrato la qualificazione ai quarti battendo prima nettamente il Kirghzistan (22-4) e poi in volata l’Ukraina (21-18).

Buone le prestazioni del playmaker della Bertram, a segno in entrambe le gare (6 punti, ricordiamo che nel 3x3 il canestro vale 1 punto e la tripla 2). Domenica l’Italia di Totè, Fumagalli, Di Bonaventura e Mascolo sfida la forte Russia per continuare a cullare il sogno medaglia. Sogno che non possono più inseguire le Azzurre che sono state eliminate al termine della fase di qualificazione.

Tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sulla pagina YouTube FIBA 3x3.