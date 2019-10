Castellazzo di misura: decide una rete di Cimino

CASTELLAZZO - 'In campo ho visto una squadra sola, il Castellazzo. Abbiamo dominato in lungo e in largo, segnare sembrava un tabù poi finalmente a sette minuti dalla fine l'incantesimo si è rotto. E personalmente sono molto soddisfatto'. Cosimo Curino, presidente del Castellazzo, commenta con queste parole il successo della sua squadra, capace di battere 1-0 il Cbs al termine di una partita a senso unico.

'Nel primo tempo abbiamo colpito addirittura tre pali - spiega Curino - con Mocerino, con Spriano e con Piana, oltre a tante altre occasioni fallite davvero per questione di centimetri'. Le cose non cambiano nella ripresa, con la porta dei torinesi letteralmente assediata e una serie di chance incredibili da annotare sul taccuino del cronista.

'Al nostro attivo c'è anche un gol annullato a Piana - continua il presidente - e posso garantire che non ci sono state irregolarità, ma oramai siamo abituati a queste decisioni controverse. Per fortuna, poco dopo, Cimino ha rimesso le cose a posto'. Il centrocampista, entrato da poco, ha realizzato il gol partita di ginocchio, a sette minuti dal termine, a coronamento di una lunga azione sviluppatasi sulla sinistra.

Poi il fischio finale e la festa, per un Castellazzo che cresce e che sale in classifica.

Castellazzo – San Giacomo Chieri 1-0

Reti: st 37' Cimino

Castellazzo: Rosti, Marchetti, Mocerino, Cascio, Spriano (5' st Cimino), Camussi, Oberti (20' st El Berd), Cirio, Di Santo (44' st Ecker), Simone, Piana. A disp.: Fracchia, Benabid, Brusco, Milanese, Viscomi, Tuoro. All.: Adamo

Cbs: Ussia, Borello, Clivio (30' st Tulipano), Chiarle, Gironi, Porcelli, Ardissone (24' st Shtefeni), Bara, Marmo, Raimondo, Balzano. A disp.: Gallo, Lopes, Grabbi, Colaiocco, Gardin, Palumbo, Parodi. All.: Meloni

Arbitro: Isoardi di Cueno (Rapetti e Gili)

Note: espulso Gironi (Cbs) al 25' st per doppia ammonizione. Ammonito Spriano