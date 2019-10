Manasiev più Russo: il Derthona vola

CENTALLO - Il Derthona continua a vincere. La squadra di Pellegrini ottiene il massimo risultato anche a Centallo e prosegue la propria marcia ai vertici della classifica: 2-0 il finale al termine di una gara interpretata molto bene e indirizzata già nella prima frazione di gioco.

I 'leoni', infatti, cominciano con il piede giusto e rompono l'equilibrio al minuto 22, con Manasiev, che segna con una splendida punizione. Passano soli tre minuti e arriva anche il raddoppio, grazie al solito Gigi Russo, abile a ribadire in rete una corta respinta del portiere dopo una bella azione avviata da Palazzo e proseguita da Spoto.

Nella ripresa il Derthona abbassa leggermente il baricentro, ma non rischia praticamente mai e anzi dimostra grande organizzazione e capacità di gestire il match: Teti è inoperoso, mentre Spoto, in contropiede, sfiora più volte una terza rete che sarebbe stata ampiamente meritata ma che comunque non avrebbe modificato la sostanza.

'Grande prestazione e grande vittoria - esulta il ds Sacco - abbiamo giocato un primo tempo perfetto, fatto di grande qualità ma anche di tanta quantità. Dopo la pausa abbiamo interpretato il confronto con intelligenza, non posso che fare i complimenti a questi ragazzi'.

Centallo – Hsl Derthona 0-2

Reti: pt 22' Manasiev, 25' Russo

Centallo: Baudena, Giorgis, Olivero, Passero, Giordana, Tallone, Viglione, Gozzo, Magnino, Aloia, Racca (14' st Morra). A disp.: Airaudo, Musso, Bertone, Viale, Stoppa, Pecollo, Pepino, Molardo. All.: Bianco

Hsl Derthona: Teti, Mazzaro, Cirafici, Palazzo (30' st Bardone), Magnè, Grillo, Rizzo (15' st Fiore), Soumah, Russo (20' st Mandirola), Spoto (40' st Mutti), Manasiev. A disp.: Torre, Pagano, Cattaneo, Roncati, Calogero. All.: Pellegrini

Note: ammoniti Giorgis, Olivero e Bardone