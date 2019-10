Stecca Bertram Derby a Torino

La Bertram stecca. Torino si prende il derby (69-80).

Per Tortona la prima vera delusione stagionale. Una prestazione confusionaria e senza la necessaria energia. Coach Marco Ramondino non cerca scuse: «Abbiamo giocato una partita totalmente inconsistente e del tutto inadeguata». La Torino di coach Demis Cavina (ex di serata con Alibegovic e Marks), si prende la rivincita della SuperCoppa e conquista i due punti con una partita solida condotta per 40’.

Per Tortona, che parte male e continua a rincorrere senza mai dare l’impressione di poter prendere in mano la partita, unica notizia positiva il rientro di Riccardo Tavernelli. Bertram alle prese con il primo momento di difficoltà della stagione. Necessario riflettere, ma il tempo è poco: mercoledì sera a Biella si va in campo per il derby infrasettimanale. Ramondino dice che si deve ripartire da «umiltà e consapevolezza».

Bertram -Reale Mutua 69-80

(10-20, 28-35, 51-61)

Bertram Derthona: Tavernelli 2, Formenti 3, Gaines 27, De Laurentiis 5, Mascolo 8, Ćepić, Gražulis 7, Martini 8, Pullazi 9. N.e. Valle, Seck, Buffo. All. Ramondino

Reale Mutua Torino: Alibegovic 7, Marks 17, Cappelletti 5, Cassar 2, Campani 13, Pinkins 24, Toscano 5, Traini 7. N.e.: Manuale, Mortarino, Jakimovski. All. Cavina